شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر جاهز لتدعيم الزمالك فى مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، على جاهزية ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، من الناحية الطبية والفنية، لمواجهة سموحة فى المباراة المقبلة بمسابقة الدورى الممتاز.

وشارك ناصر ماهر فى تدريب الزمالك اليوم بشكل طبيعى، ليتأكد جوميز من جاهزية اللاعب للمواجهة المقبلة، خاصة أن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي كان كشف عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ناصر ماهر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب جاءت مطمئنة، وأثبتت معاناة ناصر ماهر من إجهاد في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.