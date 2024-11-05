شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة الخامسة.. وادى دجلة ينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد فريق وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ، بصدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، متفوقا على الثنائى الترسانة والمقاولون العرب صاحبى المركزين الثانى والثالث برصيد 10 نقاط، بعد مرور 5 جولات على انطلاق المسابقة.

ترتيب دوري المحترفين بعد مباريات الجولة الخامسة:

1 وادي دجلة 11 نقطة

2 الترسانة 10 نقاط

3 المقاولون العرب 10 نقاط

4 أسوان 9 نقاط

5 بروكسي 9 نقاط

6 أبو قير للأسمدة 8 نقاط

7 كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

8 القناة 8 نقاط

9 السكة الحديد 7 نقاط

10 ديروط 7 نقاط

11 وي 6 نقاط

12 لافيينا 6 نقاط

13 بترول أسيوط 6 نقاط

14 سبورتنج 5 نقاط

15 منتخب السويس 5 نقاط

16 بلدية المحلة 5 نقاط

17 الداخلية 4 نقاط

18 راية نقطتين

19 طنطا نقطة

20 المنصورة نقطة



حقق فريق الترسانة فوزا مهما على فريق راية بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى المحترفين.



جاء هدف الترسانة الأول عن طريق محمد ناجح فى الدقيقة 24، وأضاف كريم خميس الهدف الثانى للشواكيش فى الدقيقة 51 بقذيفة لا تصد ولا ترد.

بهذه النتيجة رفع الترسانة رصيده إلى 10 نقاط وتقدم للمركز الثالث فى ترتيب دورى المحترفين، فيما بقى فريق راية عند نقطتين فى المركز الثامن عشر.



وسقط فريق المقاولون العرب أمام بترول أسيوط بهدفين نظيفين، جاء هدفى بترول أسيوط عن طريق أبو بكر فوزى ومصطفى محمود، ليتذوق المقاولون العرب أول هزيمة له فى دورى المحترفين، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط، فى المقابل رفع فريق بترول أسيوط رصيده إلى 6 نقاط.



وحسم التعادل الإيجابى مواجهة بلدية المحلة وبروكسى، حيث سجل أحمد عتمان هدف التقدم للبلدية وتعادل شيراز محمد لبروكسى، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع بلدية المحلة رصيده إلى 5 نقاط، فيما رفع بروكسى رصيده إلى 9 نقاط.



وحقق فريق ديروط فوزا مهما على سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاء هدفا ديروط عن طريق أحمد حسنين وعلاء شعبان، فيما جاء هدف سبورتنج الوحيد عن طريق عبد الرحمن أجويرو، بهذه النتيجة رفع ديروط رصيده لـ7 نقاط، فيما توقف رصيد سبورتنج عند 5 نقاط.



وانتهت مباراة الداخلية مع أسوان بالتعادل السلبى، ليرفع الداخلية رصيده إلى 4 نقاط، فيما رفع أسوان رصيده إلى 9 نقاط.