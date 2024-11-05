شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والعراق يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، خلال لقائه، في مكتبه بالرياض، الإثنين، وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجال الدفاعي.

كما بحث الجانبان -وفق وكالة الأنباء السعودية- مستجدات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتداعياته، بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما وقّع الوزيران مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية العراق للتعاون في المجال العسكري.