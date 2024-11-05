شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد دعمها للجهود العالمية للتنوع الأحيائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وفد السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي (COP16)، في كولومبيا، التزام المملكة بتعزيز الجهود العالمية للحفاظ على التنوع الأحيائي وتحقيق أهداف إطار "كونمينج – مونتريال"، كما دعا الوفود المشاركة إلى مؤتمر الأطراف السادس عشر لمكافحة التصحر، الذي تستضيفه الرياض، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.



وجددت المملكة خلال المؤتمر، الذي اختتم أعماله مؤخرًا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الإثنين، التزامها باتفاقية التنوع الأحيائي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.



واستعرضت الدول الأطراف في اختتام أعمال المؤتمر، مدى تقدمها في تحقيق الأهداف المحددة في إطار كونمينغ-مونتريال، الذي يهدف إلى وقف وعكس فقدان التنوع الأحيائي بحلول عام 2030، الأمر الذي يعكس التزام المجتمع الدولي بتعزيز الجهود المشتركة لحماية التنوع الأحيائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.