شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «عزم السعودية» الفصلية إلى 10.37 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات في الربع الثالث من 2024 بنسبة 25.9% إلى 10.379 مليون ريال، مقارنة بـ8.243 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة صافي ربح، نتيجة إلى زيادة إجمالي الربح بمبلغ 3.88 مليون ريال، وزيادة الناتج من الاستثمار في شركات زميلة بمبلغ 0.95 مليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 0.17 مليون ريال.

وجاء ذلك بالرغم من: ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 2.16 مليون ريال، وارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 0.56 مليون ريال، وارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 0.15 مليون ريال.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 10.38 مليون ريال خلال الربع، بزيادة قدرها 1.85 مليون ريال (21.70٪) مقارنة بالربع السابق.

ويعود الارتفاع بشكل رئيسي إلى: زيادة إجمالي الربح بمبلغ 4.34 مليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 0.04 مليون ريال.

وجاء ذلك بالرغم من: انخفاض الناتج من الاستثمار في شركات زميلة بمبلغ 0.45 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 0.74 مليون ريال، وارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 0.75 مليون ريال، وارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 0.60 مليون ريال.