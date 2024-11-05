شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى إصابتك بمشكلات فى الكلى والان مع تفاصيل الخبر

الكلى هى مصفاة الجسم من السموم التى يتخلص منها عبر المثانة إلى عملية الإخراج، ووفقًا لموقع healthsite يوجد أسباب كثيرة تضر بأنسجة الكلى وقد يؤدي هذا الضرر إلى عدم قدرة الكلى على إزالة السموم والسوائل الزائدة من الجسم.

علامات تحذيرية لمشاكل الكلى صعوبة التبول

واحدة من أكثر علامات مشاكل الكلى شيوعًا، وقد تواجه صعوبة في التبول، وقد تشعر بالرغبة في التبول بشكل متكرر في الليل وقد تشعر بضغط أثناء التبول. لا شيء من هذه الأعراض طبيعي.

التورم

الكلى مصممة لإخراج السوائل الزائدة والسموم، وهذه إحدى الطرق التي تستخدمها الكلى لتطهير الجسم من السموم، ولكن عندما لا تعمل الأعضاء بشكل صحيح، لا يمكن تصريف السوائل، وتبقى السموم والسوائل الزائدة في أجسامنا مما يضر بالكلى وصحتنا، وهذا يؤدي إلى انتفاخ الوجه والمفاصل والأطراف والتورم والالتهاب.

البول الرغوي

البول الرغوي هو أيضًا علامة أخرى على مشاكل الكلى، إذا كنت تواجه هذه المشكلة، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

طعم معدني في الفم

إذا كان دمك يحتوي على الكثير من الفضلات، فإن ذلك يؤدي إلى رائحة فم كريهة أو تغير في طعم الفم، ومع ذلك، لا يحدث هذا عندما يكون جسمك سليمًا وخاليًا من السموم والفضلات، قد يزداد هذا التغير في الطعم ورائحة الفم الكريهة حدة إذا كانت كليتك غير صحية ولا تعمل بشكل صحيح، قد تواجه أيضًا تغيرات فى شهيتك يجب وقتها استشر الطبيب.

التعب

يمكن أن تجعلك مشاكل الكلى تشعر بالتعب والإرهاق الشديدين، حيث تفرز الكلى السليمة هرمونًا يسمى EPO (إريثروبويتين) وهو المسؤول عن الحفاظ على خلايا الدم الحمراء في الجسم، لكن عندما تكون الكلى غير صحية، فقد تنخفض خلايا الدم الحمراء مما يسبب التعب.

بول شاحب أو داكن جدًا

لن يكون لون البول طبيعيًا إذا كانت كليتيك غير سليمتين، فقد يكون لونه داكنًا جدًا أو شاحبًا جدًا. وهذان العَرَضان هما علامتان على أن كليتيك في خطر.