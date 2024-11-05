شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الرابعة.. مسيرة إسرائيلية تقصف مواقع فى بلدة طمون بالضفة المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية للمرة الرابعة مواقع داخل بلدة طمون قرب طوباس بالضفة المحتلة.

يذكر أن شابا فلسطينيا كان قد استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولة اعتقاله، في قرية وادي الفارعة جنوب طوباس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر أمنية، باستشهاد الشاب أحمد مصطفى عوايصة (30 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي، أثناء عملية اعتقاله.