شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص ركبة عمرو السولية الليلة لتحديد موقفه من مباراة زد إف سي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع عمرو السولية، قائد خط وسط النادى الأهلى، لفحص طبى اليوم، الثلاثاء، بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق؛ للوقوف على تطورات تعافيه من الإصابة بكدمة فى الركبة.

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ومنح الجهاز الطبى بالأهلى السولية راحة من التدريبات يومى الأحد والاثنين بسبب شعوره بآلام إصابة، ظهرت بعد مشاركته كبديل في مباراة سيراميكا.

السولية لعب أمام سيراميكا لمدة 10 دقائق فقط وذلك بعدما شارك بديلا لإمام عاشور في الدقيقة 80.

وبشكل عام لعب صاحب الـ34 عامًا 4 مباريات في الموسم الحالي 2024-25، بواقع 94 دقيقة فقط.

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

ويأمل كولر تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الأهلي فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.