شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة فى غزة: استشهاد 70 فلسطينيا فى القطاع خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مسئولون فى القطاع الطبى بغزة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 70 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة، 45 منهم سقطوا شمالي القطاع.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم الفارعة جنوب طوباس، وذلك بالتزامن مع اقتحام بلدة طمون جنوب شرق المدينة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدد من الدوريات العسكرية برفقة جرافة مجنزرة، تعمدت تدمير البنية التحتية في المخيم.