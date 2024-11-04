شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد المؤتمر السنوي للبرامج الصحية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر السنوي للبرامج الصحية لهذا العام والذي ينظمه الأولمبياد المصري الخاص واستضافه مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، تبعه عرض فيلم وثائقي عن ما يقدمه الاولمبياد المصري الخاص من خدمات طبية للاهتمام بصحة منتسبيه، والتي تمت عن طريق الكشف الطبي الشامل عليهم بالإضافة إلى تنظيمهم للعديد من القوافل الطبية بالعديد من محافظات الجمهورية.

ورحب وزير الشباب والرياضة بالحضور والمشاركين بالمؤتمر، موضحا أن الاهتمام بالأولمبياد المصري الخاص بدأ منذ عام 2014 بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية .

كما توجه بالشكر إلى المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأولمبياد الخاص، والدكتور هاني محمود رئيس الاولمبياد المصري الخاص ووزير الاتصالات السابق، لإسهامتهم العديدة في تطوير الأولمبياد المصري الخاص، كما توجه بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أهمية عقد المؤتمر والذي يساعد في زيادة الوعي الصحي وبأهمية الاهتمام بالصحة لدي الرياضيين.

كما أثنى وزير الشباب والرياضة على الدور المهم والكبير الذي يقوم به الأولمبياد الخاص فى الاهتمام بصحة اللاعبين والعمل على تحسين قدرات اللاعبين على التدريب والتنافس من خلال اللياقة الصحية والتي يقومون بها بصفة دورية ومنتظمة.

كما تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للمنتخبات المصرية لنتائجهم المميزة التي حققوها بالمسابقة الإقليمية الأولي لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي استضافتها مصر خلال شهر أكتوبر الماضي .

وشهد المؤتمر مشاركة وحضور مسئولى الأولمبياد الخاص الدولي وايضاً الكثير من المؤسسات العاملة في المجال الطبي.