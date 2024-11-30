شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس النادى المصرى: الأندية الخاصة تتحكم بالمسابقات ويجب تغيير قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الحسينى أبو قمر نائب رئيس النادي المصري بأن الأندية الخاصة أصبحت تتحكم بكافة المسابقات المحلية أبرزها الدورى الممتاز "دورى NILE" ودورى المحترفين.

وقال الحسينى أبو قمر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى محمد الليثى: "أطالب مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم الجديد بالاهتمام بالأندية الجماهرية وإنشاء رابطة خاصة ليهم، ومع استمرار الوضع الحالي سوف تختفى الأندية الجماهيرية، ويتبقى فقط الأهلى والزمالك".

وطالب الحسينى أبو قمر بعض المسئولين عن الرياضة بتغيير القانون الخاص بالرياضة لمنح الأندية الجماهيرية بعض الأمور والأفكار لزيادة الموارد المادية، إذ إن ملف كرة القدم أصبح غولا يلتهم ميزانيتها.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز في الخامسة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث المصري عن مواصلة الانتصارات.

وكان المصري قد فاز في الجولة الثالثة من الدوري على الزمالك بهدف نظيف، حيث قرر مجلس المصري صرف مكافآت اللاعبين بشكل فوري بعد مضاعفتها لتحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية.

واستهل المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع الجونة، ثم فاز في الجولة الثالثة على الزمالك بهدف نظيف.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري، برصيد 7 نقاط خلف الأهلي وبيراميدز، اللذين يمتلكان نفس رصيد النقاط.