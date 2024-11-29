شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 29 – 11 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: إمام عاشور يقدم اعتذارًا للأهلي: متقبل للعقوبة وده شيء طبيعي.

إمام عاشور يقدم اعتذارًا للأهلي: متقبل للعقوبة وده شيء طبيعي

اعتذر إمام عاشور لاعب فريق الأهلى، بسبب اعتراض اللاعب بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان الثلاثاء الماضي في انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة وفاز فيها الأهلي 4-2 عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

تفويض مجلس الأهلى فى مناقشة جدول الأعمال.. واستمرار منصب نائب الرئيس شاغرا

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي التي عُقدت أمس واليوم عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 2941 عضوا قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء خلال الاجتماع الثاني للعمومية العادية.

جوميز يدرس الاعتماد على الونش فى مواجهة غزل المحلة

يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاعتماد على محمود حمدى الونش مدافع الفريق، فى مواجهة غزل المحلة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة يدرس مشاركة زد بدلاً من دجلة في مباراة كأس السوبر للكرة النسائية

تواصل مسئولو اتحاد الكرة، مع مسئولى نادى زد من أجل مشاركته أمام مسار فى بطولة كأس السوبر المصرى للكرة النسائية بعد انسحاب وادى دجلة بشكل رسمى من المباراة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل.

وسام أبو علي يبدأ الجري حول الملعب على هامش مران الأهلى

بدأ الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى مرحلة الجري حول الملعب على هامش مران فريقه صباح اليوم الجمعة ضمن برنامجى التأهيلى للتعافى من الاصابة فى مشط القدم التى تعرض لها مع منتخب بلاده فى مباريات الأجندة الدولية، وأبعدته عن مباراة الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ثم مباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.

ناصر ماهر يخضع لبرنامج تأهيل مكثف والجهاز الفنى للزمالك يترقب جاهزيته

حدد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيل مكثف لناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، من أجل تجهيزه فى أسرع وقت للعودة للمشاركة بعد الإصابة التى تعرض لها.

كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الكرة لاختيار مجلس جديد

يستعد اتحاد الكرة لاجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد لادارة الكرة المصرية خلال الفترة من 2024 حتى 2028، بعد انتهاء مدة المجلس الحالى برئاسة جمال علام الذى تولى المسئولية فى 5 يناير 2021.