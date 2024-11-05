شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تشير إلى إصابتك بالسكر.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكر هو حالة طويلة الأمد تغير الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع سكر الدم أو الجلوكوز الذي يحصل عليه من الطعام الذي نتناوله، من الضروري فهم الأعراض، وخاصة تلك التي تظهر أثناء الليل، لاكتشاف المشكلات المحتملة في وقت مبكر وإدارتها بشكل فعال.



حسب موقع "healthsite"، سنلقي نظرة على أهم 6 علامات رئيسية لارتفاع نسبة السكر في الدم في الليل، مثل التبول المتكرر، لمساعدتك على تحديد المشاكل المحتملة وطلب التوجيه الطبي دون تأخير.

ما هو ارتفاع سكر الدم

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من مرض السكري: النوع الأول والنوع الثاني وسكري الحمل، النوع الأول هو اضطراب مناعي ذاتي يفشل فيه الجسم في إنتاج الأنسولين.



النوع الثاني، وهو النوع الأكثر انتشارًا، يتطور عندما تقاوم خلايا الجسم الأنسولين أو لا ينتج الجسم ما يكفي منه، يحدث سكري الحمل لدى النساء الحوامل؛ وعادة ما يختفي بعد الولادة ولكنه قد يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لاحقًا.

6 علامات تحذيرية لارتفاع مستوى السكر في الدم أثناء الليل كثرة التبول

التبول المتكرر، المعروف أيضًا باسم كثرة التبول، هو أحد المؤشرات الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة السكر في الدم، وخاصة في الليل، عندما ترتفع نسبة السكر في الدم، تعمل الكلى على مدار الساعة لتصفية الجلوكوز الزائد، مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من البول وبالتالي المزيد من الرحلات إلى الحمام، يمكن أن يقطع هذا نومك ويؤدي إلى التعب أثناء النهار، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تتبع هذه الأعراض.

زيادة العطش

بالإضافة إلى كثرة التبول، فإن زيادة العطش أو كثرة العطش غالبًا ما تصاحبها مستويات عالية من السكر في الدم، عندما يفقد جسمك السوائل بسبب التبول المفرط، فإنه يرسل رسالة إلى دماغك بأنك بحاجة إلى الترطيب، قد تجد نفسك تستيقظ كثيرًا في الليل وتشعر بالعطش الشديد.

التعب



قد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى شعورك بالتعب والخمول بشكل غير عادي، عندما لا يستطيع جسمك استخدام الجلوكوز بشكل صحيح للحصول على الطاقة بسبب مقاومة الأنسولين أو عدم كفاية الأنسولين، تنخفض مستويات الطاقة لديك، وقد يجعلك هذا تشعر بالتعب، حتى بعد ليلة كاملة من الراحة، من المهم التعرف على هذه الأعراض، حيث إن التعب المستمر يمكن أن يؤثر على حياتك اليومية وصحتك العامة.

عدم وضوح الرؤية

عدم وضوح الرؤية هو علامة أخرى على أن مستويات السكر في الدم قد تكون مرتفعة للغاية، يمكن أن تتسبب مستويات الجلوكوز المرتفعة في تورم عدسات عينيك، مما يجعل من الصعب التركيز، في حين أن هذه الأعراض قد تكون مؤقتة، إلا أنها قد تشكل مخاطر أكثر خطورة إذا استمر ارتفاع نسبة السكر في الدم بمرور الوقت، إذا كنت تعاني من تحولات متكررة في رؤيتك إلى جانب أعراض أخرى، فمن الضروري التواصل مع خبير رعاية صحية.

فقدان الوزن غير المبرر

قد يشير فقدان الوزن الملحوظ دون محاولة إلى الإصابة بمرض السكري أيضًا، فعندما لا يستطيع جسمك استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، فإنه يبدأ في تكسير الدهون والعضلات بدلاً من ذلك، وقد يكون فقدان الوزن غير المقصود هذا مثيرًا للقلق، إذا لاحظت انخفاضًا سريعًا في الوزن مع أعراض أخرى، فإن طلب المشورة الطبية أمر ضروري لاستبعاد مرض السكر أو أي مشاكل صحية أخرى.

الجروح البطيئة الشفاء

قد يجد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم أن جروحهم تستغرق وقتًا أطول للشفاء، يمكن أن تعيق مستويات الجلوكوز المرتفعة الدورة الدموية وتضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى، إذا لم تتحسن الإصابات البسيطة كما ينبغي، فقد يكون الوقت قد حان لفحص مستويات السكر في الدم، تؤكد هذه الأعراض على أهمية إدارة مرض السكري بشكل فعال.

