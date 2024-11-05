شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب اضطرابات النوم عند كبار السن ونصائح لتحسين جودته والان مع تفاصيل الخبر

مع التقدم في العمر، تتغير أجسامنا ووظائفها وحتى عاداتنا، وعادات النوم هي أكثر ما يمكن أن يتغير في الكبر، فيعانى كبار السن من تقطع النوم، واضطراباته الحادة، مع الشعور بالقلق، والأرق، أو النوم المفرط وغيرها الكثير من الاضطرابات.

وفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من المسببات والعوامل التي تؤثر على جودة النوم لدى كبار السن والتي من بينها:

الأمراض المزمنة التي يعانوها مثل أمراض السكر والضغط وغيرها قد يؤثر على النوم

التهابات المفاصل تؤثر على جودة النوم كثيرًا

انقطاع التنفس أثناء النوم والشخير من المسببات المهمة للمشكلة

تململ الساقين التي يكثر الإصابة بها

الأدوية والعلاج الموصوف لأغلب كبار السن للأمراض المختلفة

التغير النفسى الناتج عن التغير الحياتى مثل التوتر وغيرها

التقاعد من الأسباب التي تزيد فرص الفراغ وقلة النشاط وبالتالي اضطرابات للنوم حادة

نصائح مهمة لكبار السن

ونصح التقرير بموجوعة من النصائح المهمة لمقاومة فكرة اضطراب النوم لدى كبار السن، على المحيطين بهم مساعدتهم أيضًا ومرافقتهم لتقليل فرص القلق واضطراب النوم والأرق ومن بينها:

اهتم بالبعد عن القيلولة المتكررة أثناء النهار التي يفضلها أغلب كبار السن، امنعها تمامًا واحصل على قط وافر من النوم ليلاً دفعة واحدة

اجعل غرفتك جميلة وهادئة واستعد للنوم دون أية مؤثرات أو مثيرات للقلق مثل التلفزيون على سبيل المثال

اهدأ قبل النوم قليلا، اطفئ الأضواء، اطفئ كل الأجهزة الإلكترونية في المنزل، يمكنك القراءة البسيطة

مارس تمارين التنفس والاسترخاء قبل النوم مباشرة

لا تفرط في التفكير السلبى قبل النوم

خذ حمام دافئ بسيط دون إفراط قبل النوم مباشرة للساعدة على توازن درجة حرارة الجسم وخفضها

اشرب سوائل أقل عند اقترات النوم، وفى ساعات الليل، حتى لا تعانى مشكلة الأرق

ارهق جسمك ونفسك صباحا بالممارسة الصحية المناسبة لجسمك للرياضة