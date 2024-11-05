اشتباكات مسلحة في مخيم طولكرم شمالي الضفة بعد اقتحام للقوات الإسرائيلية

أفادت مصادر قناة الجزيرة، عن "اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية".

ويأتي ذكل بعد أن اقتحمت قوات إسرائيلية مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن سقوط "شهيدَين اثنَين في قصف لقوات الاحتلال استهدف قرية الشهداء جنوبي جنين".

وكانت قد أعلنت سرايا القدس- كتيبة طوباس، أنها خاضت "معارك ضارية مع قوات الاحتلال بمحيط منزل محاصر في بلدة طمون" في طولكرم.