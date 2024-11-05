بري تابع التطورات وملف النازحين مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر وسفير تركيا

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، الأمين العام للإتحاد الدّولي لجمعيّات الصّليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين والوفد المرافق، في حضور رئيس جمعيّة الصّليب الأحمر اللّبناني أنطوان الزغبي مع وفد من الجمعيّة، حيث تمّ عرض للأوضاع العامّة، لاسيّما الإنسانيّة منها، وملف النّازحين وبرامج عمل الإتحاد الدّولي للصّليب والهلال الأحمر في المرحلة الرّاهنة؛ إضافةً لإطلاق الحملة الدّوليّة لمساعدة الصّليب الأحمر اللّبناني.

وأشار الزّغبي بعد اللّقاء، إلى أنّ "زيارة الأمين العام هي زيارة دعم كبيرة للبنان، وزيارتنا اليوم ليست فقط لننقل لبرّي بأنّ الإتحاد الدّولي للصّليب الأحمر والهلال الأحمر يساعد كلّ اللّبنانيّين ويساعد الصّليب الأحمر، إنّما لوضعه بأجواء الحملة الدّوليّة الّتي سنطلقها لمساعدة الصّليب الأحمر اللّبناني".

بدوره، لفت تشاباغين، إلى "أنّني أزور لبنان للعمل مع الصّليب الأحمر اللّبناني حول كيفيّة تعزيز وتقوية وزيادة النّشاطات الإنسانيّة، وتوسعة أنشطة الصّليب الأحمر الدّولي في حال وصلنا إلى أوضاع أكثر تعقيدًا"، مبيّنًا أنّ "برّي أكّد لنا دعمه الكامل، وأنّه سيكون هناك دعم كامل لعمل وأنشطة الصّليب الأحمر الدّولي، الّذي يتمتّع بثقة كاملة من الشّعب اللّبناني، وبإمكانه الوصول إلى المناطق اللّبنانيّة كافّة، وبالتّالي التّأكّد من وصول هذه المساعدات لمستحقّيها".

وأوضح أنّ "الصّليب الأحمر الدّولي كان يركّز في جزء كبير من عمله، على وصول المساعدات الطبيّة وعمليّات تأمين الدّم والمساعدات الإسعافيّة الأوّليّة، وتقديم الخدمات للنّازحين في منازلهم، واليوم نطلق هذه المبادرة الّتي أشارك فيها، لكي نؤكّد التزامنا للصّليب الأحمر اللّبناني أنّنا سنكون هنا طالما هناك حاجة لهذا الوجود".

من جهة ثانية، استقبل برّي سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي في زيارة وداعيّة، لمناسبة انتهاء مهامه الدّبلوماسيّة كسفير لبلاده لدى لبنان. وتمّ في خلال اللّقاء، عرض للأوضاع العامّة وآخر التّطوّرات والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.