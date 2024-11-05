وزير المالية أصدر قرارَي تمديد مهل بشأن تقديم تصاريح

أعلن المكتب الإعلامي في ​وزارة المالية​، في بيان، أنّ "بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتلافيًا لأيّ غرامات عن التّأخير تُفرض على المكلّفين، أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​ قرارَي تمديد مهل".

وأوضحت في بيان، أنّ "القرار الأوّل قضى بالتّمديد لغاية 29/11/2024 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح الدّوري للضّريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثّالث من سنة 2024، وتأدية الضّريبة على القيمة المضافة النّاتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد الّتي تقدّم خلال مهلة التّصريح عن هذا الفصّل.

أمّا القرار الثّاني، فقضى بالتّمديد لغاية 29/11/2024 ضمنًا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثّالث من سنة 2024، عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادّتين 41 و42 من قانون ضريبة الدّخل المتوجّب على المكلّفين بضريبة الدّخل، وعلى المؤسّسات العامّة والبلديّات واتحادات البلديّات والهيئات والمجالس والصّناديق العامّة كافّة (النموذج ج10)، وتأدية الضّريبة المتوجّبة عنها".