ميقاتي تسلم من بخاري دعوة للمشاركة بالقمة العربية- الإسلامية المشتركة في الرياض

تسلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ دعوةً من الملك السّعودي ​سلمان بن عبد العزيز آل سعود​، للمشاركة في القمّة العربيّة- الإسلاميّة المشتركة، الّتي ستُعقد في الحادي عشر من تشرين الثّاني الحالي في الرياض.

وقد تسلّم ميقاتي الدّعوى من سفير السّعوديّة لدى لبنان ​وليد بخاري​.

وممّا جاء في نصّ الدّعوة: "في ظلّ تفاقم الأزمة الّتي يشهدها أشقاؤنا في دولة فلسطين، واتّساع رقعة الصّراع لتشمل الجمهوريّة اللّبنانيّة، وامتداد آثار الأزمة إلى دول المنطقة، وانطلاقًا من الرّغبة المشتركة بين السّعوديّة وعدد من الدّول العربيّة والإسلاميّة الشّقيقة في اتخاذ موقف حازم تجاه الجرائم الشّنيعة ضدّ الشّعب الفلسطيني الشّقيق، والانتهاكات الإسرائيليّة المتواصلة للمقدّسات الإسلاميّة في دولة فلسطين، والاعتداءات السّافرة على الأراضي اللّبنانيّة، فإنّ السّعوديّة تعتزم استضافة قمّة متابعة عربيّة وإسلاميّة مشتركة غير عادية في مدينة الرياض.

يسرّنا دعوتكم إلى المشاركة في هذه القمّة، تأكيدًا للتّضامن العربي والإسلامي في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي، والدّفع باتجاه إيجاد حلّ عادل للقضيّة الفلسطينيّة، بما يكفل حقّ الشّعب الفلسطيني الشّقيق في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشّرقيّة؛ ونحن على ثقة أنّ مشاركتكم سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح القمّة وتحقيق النّتائج المأمولة منها".