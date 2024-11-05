"أسوشيتد برس": 82 مليون ناخب أميركي أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن "82 مليون ناخب أميركي أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر".

وبدأ الناخبون الأميركيون، اليوم الثلاثاء، الادلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم السابع والأربعين بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في نهاية حملة زخرت بالأحداث والتوتر.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي على ساحل الولايات المتحدة الشرقي 11:00 صباحا بتوقيت غرينتش حيث سيصوت ملايين الأشخاص لتضاف أصواتهم إلى أكثر من 80 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها في الاقتراع المبكر أو عبر بالبريد.

ومن المستحيل معرفة ما إذا كان صدور النتيجة سيستغرق ساعات أو أياما لتحديد هوية الفائز بين نائبة الرئيس الديموقراطية كامالا هاريس البالغة 60 عاما والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب البالغ 78 عاما، المختلفين تماما إن على صعيد الشخصية أو الرؤية السياسية.