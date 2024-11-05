أفادت وكالة "أأسوشيتد برس" بأن مدعين عامين من 47 ولاية حثوا الأميركيين على السلمية واحترام نزاهة العملية الانتخابية ونبذ العنف. وكشفت الوكالة ان "لعاصمة واشنطن تستعد لاحتمال اندلاع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات والشرطة تعزز وجودها".

كانت هذه تفاصيل خبر أسوشيتد برس: مدعون عامون من 47 ولاية يحثون الأميركيين على السلمية واحترام نزاهة العملية الانتخابية ونبذ العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.