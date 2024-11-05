لحود زار الراعي: الحرب خلفت أضرارا كبيرة بالقطاع الزراعي ويصعب تقدير الخسائر قبل المسح

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصّرح البطريركي في بكركي، المدير العام لوزارة الزّراعة لويس لحود، عارضًا للأضرار الّتي لحقت بالقطاع الزّراعي جراء الحرب، ولموضوع الاستثمار الزّراعي ضمن إطار الأبرشيّات، لتجذير المُزارع في أرضه.
وأكّد لحود بعد اللّقاء، أنّ "الحرب الدّائرة خلّفت أضرارًا كبيرةً في القطاع الزّراعي، ويصعب تقدير الخسائر قبل إجراء المسح الشّامل فيها".
من جهة أخرى، يترأس البطريرك الراعي عند التّاسعة والنّصف من صباح يوم غد الأربعاء في بكركي، الاجتماع الدّوري الشّهري لمجلس المطارنة الموارنة، وعلى جدول أعماله شؤون كنسيّة ووطنيّة.
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