قائد الجيش بحث مع قائد القوة البحرية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط بتعزيز التعاون

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد القوّة البحريّة الفرنسيّة في البحر الأبيض المتوسّط الأدميرال Yannick Bossu، وتناول البحث سبل تعزيز علاقات التّعاون بين جيشي البلدين، في ظلّ التّحدّيات الرّاهنة.

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