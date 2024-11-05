ياسمين رئيس تكـ ـشف عن موعد عرض "الفستان الأبيض"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ياسمين رئيس، عن موعد عرض فيلمها السينمائي الجديد "الفستان الأبيض" في السينما.

ونشرت ياسمين عبر صفحتها الرسمية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر الفيلم، وأرفقته بتعليق كشفت فيه عن موعد العرض، وكتبت قائلة: " وردة ورحلتها نحو فستان أحلامها. سيكون الفيلم متاحًا في جميع سينمات مصر بدءًا من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وفيلم "الفستان الأبيض" من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، لبنى ونس، مع ظهور خاص لكل من أروى جودة، إنجي أبو السعود، ميمي جمال. والعمل من تأليف وإخراج جيلان عوف.

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