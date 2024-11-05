شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ليفا للتأمين» تقفز إلى 10.78 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

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ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: تحسن نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمبلغ 5,425 مليون ريال بارتفاع إجمالي قدره 125%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى إنخفاض صافي مصاريف إعادة التأمين مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبلغ دخل الاستثمار خلال الربع الحالي 7,767 مليون ريال بارتفاع قدره 33% مقارنة بـ 5,843 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة للربع الحالي 12,029 مليون ريال مقابل 8,109 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 48%، فيما بلغ صافي الدخل بعد الزكاة 10,718 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 6,602 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 62%.

ويعود هذا الارتفاع في الأرباح بشكل رئيسي إلى: أن إجمالي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي بلغت 9,765 مليون ريال مقابل 7,720 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 26%.

وبلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي (4,433) مليون ريال مقابل (6,647) مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 33%.

وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة للفترة الحالية بلغ 27,123 مليون ريال مقابل 9,957 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع قدره 172%، فيما بلغ صافي الدخل بعد الزكاة 21,965 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 4,607 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع قدره 377%.

ويعود هذا الارتفاع في الأرباح بشكل رئيسي إلى: أن إجمالي نتيجة خدمات التأمين خلال الفترة الحالية بلغ 23,474 مليون ريال مقابل 8,791 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع قدره 167%.

وبلغ إجمالي دخل الاستثمار 23,214 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 17,416 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع قدره 33%.

وبلغت مصاريف خدمات التأمين خلال الفترة الحالية (268,278) مليون ريال مقابل (338,147) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره (21%).

ويقابل هذا الارتفاع في صافي الربح جزئياً مصاريف تشغيلية أخرى بلغت (16,638) مليون ريال خلال الفترة الحالية مقابل (13,745) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره (21%). الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة ليفا للتأمين في الربع الثالث من 2024 بنسبة 306.9% إلى 10.718 مليون ريال، مقابل 2.634 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة للربع الحالي 12,029 مليون ريال مقارنة بـ 4,634 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بتحسن قدره 160%.وبلغ صافي الدخل بعد الزكاة 10,718 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بـ 2,634 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بتحسن قدره 307%.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: تحسن نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمبلغ 5,425 مليون ريال بارتفاع إجمالي قدره 125%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى إنخفاض صافي مصاريف إعادة التأمين مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وبلغ دخل الاستثمار خلال الربع الحالي 7,767 مليون ريال بارتفاع قدره 33% مقارنة بـ 5,843 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة للربع الحالي 12,029 مليون ريال مقابل 8,109 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 48%، فيما بلغ صافي الدخل بعد الزكاة 10,718 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 6,602 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 62%.ويعود هذا الارتفاع في الأرباح بشكل رئيسي إلى: أن إجمالي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي بلغت 9,765 مليون ريال مقابل 7,720 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 26%.وبلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي (4,433) مليون ريال مقابل (6,647) مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 33%.وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة للفترة الحالية بلغ 27,123 مليون ريال مقابل 9,957 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع قدره 172%، فيما بلغ صافي الدخل بعد الزكاة 21,965 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 4,607 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع قدره 377%.ويعود هذا الارتفاع في الأرباح بشكل رئيسي إلى: أن إجمالي نتيجة خدمات التأمين خلال الفترة الحالية بلغ 23,474 مليون ريال مقابل 8,791 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع قدره 167%.وبلغ إجمالي دخل الاستثمار 23,214 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 17,416 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع قدره 33%.وبلغت مصاريف خدمات التأمين خلال الفترة الحالية (268,278) مليون ريال مقابل (338,147) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره (21%).ويقابل هذا الارتفاع في صافي الربح جزئياً مصاريف تشغيلية أخرى بلغت (16,638) مليون ريال خلال الفترة الحالية مقابل (13,745) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره (21%).