شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت المدينة» تقفز إلى 33.65 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.

وبحسب البيان يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية، وارتفاع متوسط سعر البيع للفترة الحالية. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت المدينة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 661.7% إلى 33.657 مليون ريال، مقارنة بـ4.418 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.وبحسب البيان يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية، وارتفاع متوسط سعر البيع للفترة الحالية.