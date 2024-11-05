شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أرتيكس» إلى 4.8 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتعود أسباب انخفاض مجمل الربح والزيادة في الخسائر التشغيلية خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق لنفس العام إلى الزيادة في تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات والزيادة في المصاريف البيعية والتسويقية.

وبحسب البيان يعود السبب في انخفاض صافي الخسائر وخسائر الدخل الشامل إلى تحقيق أرباح بيع أراض من الاستثمارات العقارية.

وتعود أسباب تحقيق مجمل ربح وانخفاض الخسائر التشغيلية وصافي الخسائر وخسائر الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة للعام السابق إلى الزيادة في المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات وتحقيق أرباح بيع أراض من الاستثمارات العقارية. الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة أرتيكس للاستثمار الصناعي في الربع الثالث من 2024 بنسبة 80% إلى 4.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر 24.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تعود أسباب تحقيق مجمل ربح وانخفاض الخسائر التشغيلية وصافي الخسائر وخسائر الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل للعام السابق إلى الزيادة في المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات وتحقيق أرباح بيع أراض من الاستثمارات العقارية.وتعود أسباب انخفاض مجمل الربح والزيادة في الخسائر التشغيلية خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق لنفس العام إلى الزيادة في تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات والزيادة في المصاريف البيعية والتسويقية.وبحسب البيان يعود السبب في انخفاض صافي الخسائر وخسائر الدخل الشامل إلى تحقيق أرباح بيع أراض من الاستثمارات العقارية.وتعود أسباب تحقيق مجمل ربح وانخفاض الخسائر التشغيلية وصافي الخسائر وخسائر الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة للعام السابق إلى الزيادة في المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات منسوبة إلى المبيعات وتحقيق أرباح بيع أراض من الاستثمارات العقارية.