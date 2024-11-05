شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «الصقر للتأمين» 82.6% في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ونوهت بتعويض هذا الانخفاض من خلال زيادة في دخل الاستثمار بمقدار 3.2 مليون ريال وتقليص في المصروفات التشغيلية بمقدار 1.7 مليون ريال.

وتراجع صافي الربح بعد الزكاة في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بمقدار 7.4 مليون ريال (70%). وكان العامل الرئيسي في ذلك هو انخفاض نتائج خدمات التأمين الصافية أنشطة التأمين على المركبات والتأمين العام بمقدار 10.9 مليون ريال.

ونوهت بتعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال زيادة في دخل الاستثمار بمقدار 5.7 مليون ريال.

وتراجع صافي الربح بعد الزكاة في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بمقدار 13.9 مليون ريال نتيجة لانخفاض حصة الفائض من وعاء التأمين بمقدار 9.9 مليون ريال، وزيادة في صافي تكلفة التمويل بمقدار 2.2 مليون ريال، وانخفاض في دخل الاستثمار بمقدار 1.5 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة الصقر للتأمين التعاوني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 82.6% إلى 3.125 مليون ريال، مقابل 17.996 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تراجع صافي الربح إذ كان العامل الرئيسي في ذلك هو انخفاض المبلغ القابل للاسترداد من إعادة التأمين بمقدار 15.9 مليون ريال.ونوهت بتعويض هذا الانخفاض من خلال زيادة في دخل الاستثمار بمقدار 3.2 مليون ريال وتقليص في المصروفات التشغيلية بمقدار 1.7 مليون ريال.وتراجع صافي الربح بعد الزكاة في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بمقدار 7.4 مليون ريال (70%). وكان العامل الرئيسي في ذلك هو انخفاض نتائج خدمات التأمين الصافية أنشطة التأمين على المركبات والتأمين العام بمقدار 10.9 مليون ريال.ونوهت بتعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال زيادة في دخل الاستثمار بمقدار 5.7 مليون ريال.وتراجع صافي الربح بعد الزكاة في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بمقدار 13.9 مليون ريال نتيجة لانخفاض حصة الفائض من وعاء التأمين بمقدار 9.9 مليون ريال، وزيادة في صافي تكلفة التمويل بمقدار 2.2 مليون ريال، وانخفاض في دخل الاستثمار بمقدار 1.5 مليون ريال.