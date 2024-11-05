شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جبل عمر» توافق على زيادة رأس المال عبر تحويل ديون مستحقة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح كل من شركة تبريد المنطقة المركزية ("الدائن الأول") وشركة مكة للإنشاء والتعمير ("الدائن الثاني") (ويشار إليهما مجتمعين بـ "الدائنين") والبالغ مجموعها (547,498,209) ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة للدائنين (على أن يتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة وذلك بحسب ما تضمنته شروط وأحكام اتفاقيات التسوية مع كل من الدائنين).

ويأتي ذلك بهدف تخفيض الأعباء التمويلية وتحسين نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، وفقاً للتفاصيل الموضحة في تعميم المساهمين ("الصفقة")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

أ. شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع الدائن الأول.

ب. شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع الدائن الثاني.

ج. تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

د. تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

ه. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

و. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مكة للإنشاء والتعمير والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز سعود الطبيب مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تحويل الديون المستحقة لشركة مكة للإنشاء والتعمير والبالغ مجموعها (309,564,950) ريال إلى أسهم جديدة في شركة جبل عمر للتطوير، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية.

2- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

3- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) التي، عقدت أمس، وتضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح كل من شركة تبريد المنطقة المركزية ("الدائن الأول") وشركة مكة للإنشاء والتعمير ("الدائن الثاني") (ويشار إليهما مجتمعين بـ "الدائنين") والبالغ مجموعها (547,498,209) ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة للدائنين (على أن يتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة وذلك بحسب ما تضمنته شروط وأحكام اتفاقيات التسوية مع كل من الدائنين).ويأتي ذلك بهدف تخفيض الأعباء التمويلية وتحسين نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وزيادة قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، وفقاً للتفاصيل الموضحة في تعميم المساهمين ("الصفقة")، بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:أ. شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع الدائن الأول.ب. شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع الدائن الثاني.ج. تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.د. تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.ه. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.و. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مكة للإنشاء والتعمير والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز سعود الطبيب مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تحويل الديون المستحقة لشركة مكة للإنشاء والتعمير والبالغ مجموعها (309,564,950) ريال إلى أسهم جديدة في شركة جبل عمر للتطوير، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية.2- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.3- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.