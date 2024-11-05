شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتأمين» تتكبد خسائر بـ270 ألف ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إلى الخسارة في الربع الثالث من 2024 بـ270 ألف ريال، مقارنة بأرباح 2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية بلغ الربح قبل الزكاة خلال الربع الحالي 230 ألف ريال مقابل صافي الربح قدره 2,852 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبلغت صافي الخسارة بعد الزكاة خلال الربع الحالي 270 ألف ريال مقابل صافي الربح بعد الزكاة قدرها 2,066 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود ذلك بسبب الانخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بإجمالي مبلغ 16,332 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة خلال الربع الحالي 270 ألف ريال مقارنة بصافي الربح بعد الزكاة بقيمة 296 ألف ريال في الربع السابق ويعود ذلك بسبب الانخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 8,086 مليون ريال بنسبة 99%.
وحققت الشركة صافي ربح قبل الزكاة 6,535 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي خسارة 7,080 مليون ريال من نتائج الفترة المماثلة من العام السابق.
في حين بلغ صافي الدخل بعد الزكاة 5,035 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي خسارة 9,438 مليون ريال من نتائج الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك التحول الإيجابي بشكل أساسي إلى تحسن في نتائج صافي خدمات التأمين بمبلغ 12,547 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ صافي نتائج الاستثمار للفترة الحالية 10,960 مليون ريال مقابل 7,304 مليون ريال للفترة المماثة من العام السابق بارتفاع قدره 50% وذلك نتيجة لتحسن العوائد الاستثمارية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية بلغ الربح قبل الزكاة خلال الربع الحالي 230 ألف ريال مقابل صافي الربح قدره 2,852 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبلغت صافي الخسارة بعد الزكاة خلال الربع الحالي 270 ألف ريال مقابل صافي الربح بعد الزكاة قدرها 2,066 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود ذلك بسبب الانخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بإجمالي مبلغ 16,332 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة خلال الربع الحالي 270 ألف ريال مقارنة بصافي الربح بعد الزكاة بقيمة 296 ألف ريال في الربع السابق ويعود ذلك بسبب الانخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 8,086 مليون ريال بنسبة 99%.
وحققت الشركة صافي ربح قبل الزكاة 6,535 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي خسارة 7,080 مليون ريال من نتائج الفترة المماثلة من العام السابق.
في حين بلغ صافي الدخل بعد الزكاة 5,035 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بصافي خسارة 9,438 مليون ريال من نتائج الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك التحول الإيجابي بشكل أساسي إلى تحسن في نتائج صافي خدمات التأمين بمبلغ 12,547 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ صافي نتائج الاستثمار للفترة الحالية 10,960 مليون ريال مقابل 7,304 مليون ريال للفترة المماثة من العام السابق بارتفاع قدره 50% وذلك نتيجة لتحسن العوائد الاستثمارية.