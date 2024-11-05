شكرا لقرائتكم خبر عن «عناية» تتكبد خسائر بـ15.16 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية بلغت (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين للربع الحالي بلغت (14,565) ألف ريال، مقارنة بـ 10,899 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 233.64%.

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ويرجع ذلك نتيجة خدمات التأمين للربع الحالي بلغت (14,563) ألف ريال، مقارنة بـ 10,723 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 235.81%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في الاحتياطيات الفنية.

وبلغ صافي دخل الاستثمارات للربع الحالي بلغ 3,539 ألف ريال، مقارنة بـ 3,955 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 10.52%.

كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) للربع الحالي بلغ 79,580 ألف ريال مقارنة بـ 76,159 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها %4.49. الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني خسائر بقيمة 15.16 مليون ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بأرباح 10.57 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية بلغت (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين للربع الحالي بلغت (14,565) ألف ريال، مقارنة بـ 10,899 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 233.64%.وبحسب البيان بلغت (الخسارة) بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين للربع الحالي بلغت (15,165) ألف ريال، مقارنة بـ 10,573 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 243.43%.ويرجع ذلك نتيجة خدمات التأمين للربع الحالي بلغت (14,563) ألف ريال، مقارنة بـ 10,723 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 235.81%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في الاحتياطيات الفنية.وبلغ صافي دخل الاستثمارات للربع الحالي بلغ 3,539 ألف ريال، مقارنة بـ 3,955 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 10.52%.كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) للربع الحالي بلغ 79,580 ألف ريال مقارنة بـ 76,159 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها %4.49.