شكرا لقرائتكم خبر عن صعود معظم الأسهم الآسيوية رغم هبوط «وول ستريت» قبيل الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية ارتفاعا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، وحققت المؤشرات الرئيسية مكاسب تزيد عن 1%، بعدما تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.ويشهد الأسبوع الجاري العديد من الأحداث الساخنة المحتملة، منها "يوم الانتخابات" في الولايات المتحدة. ولكن النتائج قد لا تكون معروفة لبعض الوقت لحين إتمام فرز جميع الأصوات، وقد تؤدي حالة الغموض إلى زعزعة الأسواق.وبالإضافة إلى احتمال حدوث تقلبات بالأسواق، من المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أيضا هذا الأسبوع لمناقشة أسعار الفائدة، حيث تشير أغلب التوقعات إلى أنه سيخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي.ويأمل المستثمرون أن تعلن الحكومة الصينية عن خطة تحفيز لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة 1.4% ليصل إلى 38571.64 نقطة.وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.4 % ليصل إلى 2578.50 نقطة بعدما أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 في أستراليا بواقع 0.4% ليصل إلى 8131.80 نقطة، حيث أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير.وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.4 % ليصل إلى 20853.45 نقطة، وأيضا مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1.9% ليصل إلى 3373.30 نقطة.وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات أمس الإثنين، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3 % ليصل إلى 5712.69 نقطة، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 257.59 نقطة، أو 0.6%، ليصل إلى 41794.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 59.93 نقطة، أو 0.3%، ليصل إلى 18179.98 نقطة.