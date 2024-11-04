ارتفاع أسعار الذهب وسط قلق قبيل الانتخابات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية، إذ تضع الأسواق في الحسبان احتمال أن تسفر عن نتيجة متنازع عليها وتوترات سياسية، بينما يراقب المستثمرون عن كثب اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2737.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1852 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2746.20 دولار عند التسوية.

وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأميركية غدا الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع أيضا قرار مجلس الاحتياطي بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين بالبنك.

وأظهرت أداة "فيد ووتش" أن خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع. والمعدن النفيس وسيلة للتحوط في فترات الغموض الاقتصادي والسياسي، كما تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبيته.

واوضح جيوفاني ستونوفو المحلل في "يو.بي.إس"، "ستتوقف أسعار الذهب هذا الأسبوع على الانتخابات الأميركية. ومن غير المرجح في رأيي أن يؤدي خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إحداث الكثير من التحركات، إذ من المرجح أن يشير البنك المركزي إلى المزيد من التخفيضات بما يتماشى مع توقعات السوق".

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين. ومن شأن تراجع العملة الأميركية أن يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.47 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 32.26 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبط البلاتين واحدا بالمئة إلى 982.75 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1077.72 دولار.