رئيسة مولدوفا المنتهية ولايتها مايا ساندو أعلنت فوزها بالانتخابات الرئاسية

أعلنت رئيسة ​مولدوفا​ المنتهية ولايتها والمؤيّدة لأوروبا مايا ساندو (Maia Sandu)، فوزها في الانتخابات الرّئاسيّة.

وأشارت في خطاب ألقته في مقرّ حملتها الانتخابيّة، إلى أنّ "مولدوفا، لقد انتصرتِ! اليوم أيّها المولدافيّون الأعزّاء، لقد أعطيتم درسًا في الدّيمقراطيّة يستحق أن يُدوَّن في كتب التّاريخ. اليوم أنقذتم مولدوفا"، شاكرةً "جميع من آمنوا بالدّيمقراطيّة".

وكانت قد تصدّرت ساندو (52 عامًا) الجولة الثّانية من الانتخابات الرّئاسيّة، بحسب النّتائج الّتي نشرتها لجنة الانتخابات، إثر فرز 93% من الأصوات، إذ حصلت على 50,9 بالمئة من الأصوات، بينما حصل المرشّح المدعوم من الاشتراكيّين الموالين لروسيا ألكسندر ستويانوغلو على 49,1 بالمئة.

وبعدما كان ستويانوغلو متصدّرًا في بادئ الأمر، انعكس الاتجاه لاحقًا مع استكمال فرز الأصوات.

وهنأ الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ساندو على "إعادة انتخابها رئيسةً لمولدوفا"، مشيدًا بـ"انتصار الدّيمقراطيّة على كلّ التّدخّلات وكلّ المناورات"، مؤكّدًا أنّ "فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب مولدوفا في مسارها الأوروبي".

من جهتها، هنّأت رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لايين، ساندو قائلةً: "يتطلّب الأمر نوعًا نادرًا من القوّة للتّغلّب على التّحدّيات الّتي واجهتِها في هذه الانتخابات. تسعدني مواصلة العمل معكِ من أجل مستقبل أوروبي لمولدوفا وشعبها".