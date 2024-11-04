إجلاء نحو 66 ألف شخص في شرق كوبا تحسبًا لفيضانات

أفاد التّلفزيون المحلّي في ​كوبا​، بإجلاء أكثر من 66 ألف شخص من غوانتانامو في أقصى شرق كوبا، قبل الهطول الوشيك لأمطار غزيرة تهدّد المنطقة.

وأوضح أنّه تمّ إجلاء هؤلاء من سبع بلديات من أصل 10 في مقاطعة غوانتانامو (نحو ألف كيلومتر جنوب شرق هافانا)، حيث كان الإعصار "أوسكار" قد تسبّب بفيضانات تاريخيّة، وخلّف ثمانية قتلى قبل أسبوعين.

وكان قد حذّر معهد الأرصاد الجوّيّة في كوبا أمس الأحد، من أنّ "زخّات وأمطارًا وعواصف رعدية ستصل إلى الطّرف الشّرقي من البلاد"، لافتًا إلى أنّه تجري أيضًا مراقبة منطقة ذات ضغط منخفض في جنوب جامايكا.

يُذكر أنّ الإعصار "أوسكار" كان قد ضرب كوبا في 20 تشرين الأوّل الماضي، قبل أن تتراجع قوّته إلى عاصفة استوائيّة.