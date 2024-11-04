شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تستضيف مسؤول الشؤون العربية والأفريقية فى تيار الحكمة العراقى والان مع تفاصيل الخبر

استضافت كتلة الحوار برئاسة دكتور باسل عادل، الدكتور محمد أبو كلل، مسؤول الشؤون العربية والأفريقية بتيار الحكمة في جلسة استمرت 3 ساعات، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء ولفيف من الشخصيات المهتمة بالشئون العربية.

أكد الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار أنه من المهم والضرورى الاستماع لشخصيات سياسية عربية لمتابعة مجريات الشأن العربي خاصة انه لا يوجد تجمع او تكتل موحد للأحزاب السياسية العربية.

ورحب عادل في كلمته بالدكتور محمد أبو كلل بزيارة كتلة الحوار، مشيرا إلي أهمية تعزيز التعاون والتواصل خلال الفترة الماضية نظرا لما يحاك بالمنطقة العربية من تحديات كبيرة.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد أبو كلل، مسئول الشئون العربية في تيار الحكمة الوطني العراقي عن سعادته بوجوده في كتلة الحوار، مشيرا إلي أن هناك قيمة للحوار والتواصل البناء والفعال.

وأضاف أبو كلل أن التجربة السياسية العراقية مرت بالعديد من المنعطفات الخطيرة ولكن الان وصلنا لوجود توافق بين السنة والشيعة والأكراد وقد شكلت حكومة مدعومة من ائتلاف إدارة الدولة يضم حزبين كرديين و4 أحزاب شيعية وحزبين سنيين وفي البرلمان أيضا توجد ائتلافات بين الأحزاب.

وأوضح ابو كلل أن العالم يمر بتحديات جسام ومنعطفات كبرى يُتوقع منها أن تلقي بآثارها على هيكل النظام الدولي وشكله بصورة أو بأخرى.



وأضاف مسئول الشئون العربية في تيار الحكمة الوطني العراقي أننا بحاجة ماسة لبناء منظومة العمل العربي من الأسفل إلى الأعلى، أي العمل على تقوية وتدعيم الرغبه الشعبيه في الاقتناع بضرورة العمل الجماعي العربي والتعاون في كافة المجالات.

وأكد أبو كلل على أنه زار مصر أكثر من مرة والتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبتواجد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، مؤكدا علي الدور المصري والمحوري الذي تلعبه تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام.

وأشار أبو كلل إلى أننا نرفع شعار ساحة العراق ..ساحة للالتقاء".

وتابع أبو كلل"لقد أصبحت هناك حالة تعايش صحي كبير في العراق، وأصبح هناك ائتلاف حاكم هو ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل كل القوى السياسية في مجلس النواب العراقي، ويضم 280 نائبا، وهو أول ائتلاف حاكم يضم حوالي أربع أخماس مجلس النواب، ويضم كل المكونات العراقية، واستطاع العراق بناء تجربة ديمقراطية حقيقية، يجري الآن تقنينها لتكون هناك قواعد واضحة للتعاملات السياسية وكيفية إدارة الدولة".



وشدد أبو كلل في ختام كلمته، على أن بناء الدولة هو الحل الأساسي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهه، مؤكدا أن إمكانات العراق كبيرة، ولكن هناك صورة مثلى لإدارتها.