أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما صدر في صحيفة واشنطن بوست غير صحيح مطلقاً، بل في معرض السؤال هل إيران تموّل حزب الله؟ أجاب ان "هذا أمر معلوم وأنتم تدعمون إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر بري: ما صدر في واشنطن بوست حول ان اذا أميركا ساعدت لبنان فلن نتلقى أوامر من إيران غير صحيح مطلقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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