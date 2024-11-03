توجه النائب جميل السيد إلى "اللبنانيين والعرب حاملي الجنسية الاميركية ولا سيما المقيمين في أميركا، بمناسبة الإنتخابات الأميركية والتأثير الاساسي لأصواتكم فيها، ولو تَسَنّى لي أن أكون واحداً منكم، فإنني كُنتُ سأختار بلا تردّد المرشّح الرئاسي دونالد ترامب لأنه الأنسب في رأيي للأسباب التالية: لأنني أعتقد أنه جريء وواضح وصادق وليس من هواة الحروب، ولأنه قادر أكثر من سواه على وقف الحرب الاسرائيلية الجارية ضد غزة ولبنان، ولأنه يُدرك كيف يحافظ على التوازنات والحقوق الوطنية لمختلف دول المنطقة وشعوبها".

كانت هذه تفاصيل خبر السيّد: لو كنت من حاملي الجنسية الاميركية لاخترت ترمب لأنه قادر على وقف الحرب الاسرائيلية ضد غزة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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