أشار رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في حديثٍ لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أنَّ "الكثير من اللبنانيين سعداء بأن حزب الله فقد قوته الفيتوية، مع ذلك، نؤمن بأن تنوع الطوائف في لبنان مقدس ويجب الحفاظ عليه بتوازن متساوٍ بين الجميع".

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل لـ "واشنطن بوست": الكثير من اللبنانيين سعداء بكسر حق النقض الذي يتمتع به حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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