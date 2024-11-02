الدفاع الأميركية أعلنت أنها ستقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنّها ستقدّم مساعدةً عسكريّةً إضافيّةً إلى أوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، موضحةً أنّ المساعدة "ستؤمّن قدرات إضافيّة لأوكرانيا تلبّي حاجاتها الأكثر إلحاحًا، وتشمل: صواريخ اعتراضيّة للدّفاع الجوّي، ذخائر للمنظومات الصّاروخيّة والمدفعيّة، آليّات مدرّعة، أسلحة مضادّة للدّبابات، ذخائر جو-أرض، معدّات طبيّة، ذخائر هدم وقطع غيار".
وأكّدت في بيان، أنّ "الولايات المتّحدة ستواصل العمل لتلبية متطلّبات ساحة المعركة الملحّة في أوكرانيا، والدّفاع ضدّ العدوان الرّوسي".
وكان الرّئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن عن حزمة المساعدات العسكريّة هذه، خلال اتصال مع الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 16 تشرين الأوّل الماضي، قبل اجتماع في برلين مع قادة أوروبيّين خُصّص لبحث الحرب في أوكرانيا.
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