الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض أكثر من 100 مسيَّرة خلال تشرين الأول الماضي

ادعى الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، أنه اعترض7 مسيرات في جبهات عدة الليلة الماضية.
كما زعم اعتراض أكثر من 100 طائرة مسيرة خلال شهر تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك في وقت تواجه إسرائيل صعوبات وتحديات في اعتراض مسيّرات حزب الله.
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.
ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
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