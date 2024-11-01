بوحبيب التقى لاثارو وجونسون: لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701 بشكل كامل ومتوازن

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مع رئيس بعثة قوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، في "وضع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية عليها، والتهديدات التي تواجهها وتعيق أداء مهامها من جراء عدوان إسرائيل المستمر على لبنان".

وجدد بو حبيب إدانته "أي إعتداء على عناصر اليونيفيل"، وتأكيده "ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها ومقراتها.

كما جدد التشديد على "تمسك لبنان بدور هذه القوات وعملها في حفظ السلم والأمن".

وتطرق البحث أيضا إلى "ما يمكن أن تقوم به الحكومة اللبنانية لتسهيل مهمة اليونيفيل ومساعدتها على تنفيذ ولايتها، وفق ما نص عليه قرار تأسيسها من قبل مجلس الأمن".

وجدد بو حبيب "التزام لبنان الكامل القرار 1701 وتطبيقه بشكل شامل ومتوازن، بما يعيد الهدوء إلى حدوده الجنوبية ويؤمن استقرارا مستداما للجميع".

كما استقبل بوحبيب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وتم التداول في مستجدات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وثوابث الموقف اللبناني، إضافة الى آخر المساعي التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".