استمرار اشتعال حريق هائل في احراج اطراف بلدة النبطية الفوقا بفعل غارات إسرائيلية عصر اليوم

يستمر اشتعال حريق هائل في احراج علي الطاهر في اطراف بلدة النبطية الفوقا بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية التي تعرض لها عصر اليوم. وتمتد الحرائق الى محيط المنازل في الاحياء السكنية القريبة من الاحراج، وتلاقي فرق الإطفاء صعوبة في مواجهته وفي الوصول الى المنطقة بشكل آمن. ويلاحظ امتداد الحرائق نحو اطراف تلة الدبشة باتجاه اطراف بلدة كفررمان.

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