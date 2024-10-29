الدفاع المدني: انتشال جثامين عدد من الشهداء من تحت الأنقاض في عدد من قرى وبلدات البقاع

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان المنفذة منذ صباح اليوم الأثنين الواقع في ٢٨-١٠-٢٠٢٤ وحتى الساعة.

محافظة النبطية:

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة برج الملوك، أخمد عناصر الدفاع المدني، بمواكبة الجيش اللبناني، حريقا شب في مساحات شاسعة من الأعشاب وأشجار الزيتون في خراج البلدة. واضطر العناصر لمغادرة المكان جراء سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية بالقرب منهم.

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم عملت فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب ٣ جرحى من تحت الأنقاض وتم نقلهم إلى مستشفى النبطية الحكومي.

- على إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مدينة النبطية عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جريح من تحت الأنقاض وتمت معالجته ميدانياً.

محافظة الجنوب:

- على اثر ٨ غارات إسرائيلية متتالية استهدفت عدة أحياء في مدينة صور، أخمد عناصر الدفاع المدني حرائق منازل ومحلات وسيارات في ٤ مواقع. كما عمل العناصر، بالتعاون مع الهيئات المحلية، على إعادة فتح طرقات قُطعت بسبب القصف الإسرائيلي. توازيا تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، من رفع الانقاض وإنقاذ جريح من تحت الانقاض في أحد الأبنية المدمرة.

- إخماد حريق مبنى في بلدة العباسية قرب معرض سيارات جراء غارة إسرائيلية استهدفت البلدة.

- إخماد حريق سيارتين وكاراج عند مفترق الحمادية - طريق العباسية اثر غارة إسرائيلية.

- إخماد حريق خيم زراعية جراء مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة القاسمية - برج رحال .

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شمع، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من انتشال جثماني شهيدين من الموقع المستهدف.

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منطقة الصرفند دون تسجيل وقوع اصابات.

- انتشال جثمان شهيد اخر من موقع الغارة التي استهدفت مبنى في مدينة صور قرب مطعم الجواد امس، لتبلغ الحصيلة ٥ شهداء و ٣جرحى.

محافظة بعلبك:

تمنين

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تمنين يعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق مستودعات زيوت وبطاريات وإطارات سيارات.

بوداي

- على أثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في بلدة بوداي عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثامين ٧شهداء من تحت الأنقاض.توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق خزان محروقات بجانب المنازل المستهدفة.

بريتال

- على إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في بلدة بريتال عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثماني شهيدين وسحب ٥ جرحى من تحت الأنقاض. وفي الوقت نفسه عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اعشاب واشجار ومنزل في الموقع المستهدف.

الحلانية

- على إثر غارات إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة الحلانية عملت فرق البحث و الإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثماني شهيدين وسحب ٧ جرحى من تحت الأنقاض. توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق ٤ منازل وكاراجين في الموقع المستهدف.

شمسطار

- على إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة شمسطار عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض. وفي الوقت نفسه عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق ٧ سيارات و ٦ منازل في الموقع المستهدف.

سرعين

- على إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً على مفرق سرعين عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض. توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل في الموقع المستهدف.

يونين

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة يونين عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثماني شهيدين و سحب ٥ جرحى من تحت الأنقاض.

ضاحية بيروت الجنوبية :

- إخماد حريق مبنى في شارع حاطوم - برج البراجنة اثر غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة أخيراً، وما لبث المبنى أن انهار بعد إتمام عمليات الاطفاء.

- إخماد حريق مبنى على أوتوستراد هادي نصر الله أثر غارة استهدفت المنطقة أخيراً.