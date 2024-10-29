"المنار": القوات الإسرائيلية تحاول التقدم بإتجاه تلة الحمامص ومنطقة الكسارة المحاذية لمستعمرة المطلة

أفاد مراسل "المنار"، بأنه "تحت غطاء ناري كثيف من الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف واشعال الحرائق تحاول قوات العدو التقدم بإتجاه تلة الحمامص ومنطقة الكسارة المحاذية لمستعمرة المطلة".

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