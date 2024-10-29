القوات المسلحة اليمنية: تم تنفيذ 3 عمليات عسكرية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن "تنفيذ 3 عمليات عسكرية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب"، لافتةً الى أن "العملية الأولى استهدفت سفينة "SC MONTREAL " جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين والعملية الثانية استهدفت سفينة (MAERSK KOWLOON) في البحر العربي بصاروخ مجنح أما العملية الثالثة استهدفت سفينة (MOTARO) في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية Almasirah.net.ye ⓣ.me/almasirah2

وذكرت القوات المسلحة، أن "العمليات الثلاث حققت إصابات دقيقة ومباشرة"، مؤكدةً ان "استهداف السفن الثلاث جاء لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، ونحن نحيي انتصارات المقاومة الإسلامية في لبنان وصمود المقاومة الإسلامية في غزة".

وشددت على أننا "مستمرين في فرض الحصار البحري على العدو وتنفيذ عمليات الاستهداف لكافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وعملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".