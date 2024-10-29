سفيرة اميركا بالامم المتحدة تحذر إيران من عواقب وخيمة إذا نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل

اشارت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الى إن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا نفذت أي هجمات أخرى على إسرائيل أو العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط.

وأوضحت غرينفيلد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، "لن نتردد في اتخاذ إجراءات دفاعا عن النفس. لا ينبغي أن يكون هناك أي لبس. الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مزيدا من التصعيد. نعتقد أن ما حدث يجب أن يكون نهاية التبادل المباشر لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران".