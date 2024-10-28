إيران عقب الهجوم الإسرائيلي: "من حقنا الدفاع عن نفسنا"

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن من واجب طهران وحقها الدفاع عن نفسها، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف، فجر أمس، السبت، مواقع عسكرية على أراضيها أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وخلف "خسائر محدودة".

وأضافت في بيان، أن "إيران تعتبر أنّ من حقّها وواجبها الدفاع عن نفسها ضدّ الأعمال العدوانية الأجنبية، على أساس الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء السبت، أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها "لا حدود له"، مضيفا "سندافع عن أرضنا ووطننا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، أنّه شنّ ضربات على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران ردا على الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل مطلع الشهر الجاري، مهدّدا طهران بجعلها تدفع "ثمنا باهظا" في حال قررت الرد.

ومن جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال تعزية أهالي القتلى الأربعة: "يجب تصحيح خطأ حسابات النظام الصهيوني وعليهم أن يفهموا قوة وإرادة الشعب الإيراني".

وأضاف، "يجب ألا يتم تضخيم الخطوة الشريرة للكيان الصهيوني قبل ليلتين ولا التقليل من أهميتها".

وزاد، "المسؤولون سيحددون كيفية إظهار قوتنا وإرادة شعبنا ويجب تنفيذ ما هو في مصلحة البلاد والشعب".

المصدر : عرب 48