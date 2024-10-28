إيران تعلن مقتل جنديين في الضربات الإسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت 26 أكتوبر 2024، مقتل اثنين من جنوده في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في إيران فجر اليوم، في أحدث تطور للصراع المتصاعد بين الخصمَين المسلحين.

وجاء في بيان الجيش الذي بثَّه التلفزيون الرسمي: "فقد الجيش الإيراني خلال الليل اثنين من جنوده في أثناء التصدي للقذائف التي أطلقها النظام الصهيوني المجرم، وذلك في إطار الدفاع عن السيادة، وأمن إيران، وحماية الشعب والمصالح الوطنية".

ولم يحدد الجيش الإيراني مواقع مقتل الجنديين، لكن صحيفة "همشهري" التابعة لمجلس بلدية طهران ذكرت أن

أن الرائد حمزة جهانديده قُتل في الهجمات التي شنتها إسرائيل صباح اليوم في ميناء معشور (ماهشهر بالفارسية) ونشرت صورة من جهانديده .

وقالت مصادر محلية في محافظة الأحواز أن الضربات طالت مقراً للدفاعات الجوية، بالقرب من مصفاة معشور للبتروكيمياويات في جنوب المحافظة. وشملت الضربات موقعاً بالقرب من مطار عبادان. ونشرت وسائل إعلام إيرانية فيديوهات في الساعات الأولى لنفي وقوع تفجيرات في المنشآت النفطية بالمدينتين.

وأشارت المصادر إلى ضربات طالت قاعدة جوية تابعة للجيش في مدينة دزفول شمال المحافظة، وكذلك قاعدة "عاصي زاده"، مقر الوحدة الصاروخية التابعة لـ"الحرس الثوري" في مدينة الأحواز.

وأكدت إسرائيل أنها شنَّت غارات على مواقع عسكرية في إيران، رداً على هجمات شنَّتها طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر. وبعد ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أكمل ضرباته وحقق أهدافه، بينما أفادت وكالة "تسنيم" التابعة لـ"الحرس الثوري" بأن إيران سترد "بما يناسب" على الهجمات.

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الأوسط