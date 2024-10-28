"ماكدونالدز" ستستأنف بيع شطائر برغر في فروعها الأميركية بعد تعليقه جراء إصابات ببكتيريا

أعلنت سلسلة مطاعم "​ماكدونالدز​- McDonald's"، أنّها ستستأنف قريبًا مبيعاتها من شطائر برغر، عقب تعليقها في مناطق أميركية عدّة، إثر إصابات بـ"الإشريكيّة القولونيّة- Escherichia coli"، بعدما أظهرت فحوص مخبرية خلو المكوّنات المستخدمة في تحضيرها من البكتيريا.

ولفتت إلى أنّها علمت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بنتائج سلبيّة للاختبارات الّتي أجرتها وزارة الزّراعة في ولاية كولورادو، الّتي تضمّ الكثير من المؤسّسات المتضرّرة، مبيّنةً أنّ السّلطات أوضحت لها أنّها لا تنوي إجراء اختبارات إضافيّة.

وذكرت "ماكدونالدز"، أنّه "يبدو أنّ المشكلة تقتصر على مكوّن واحد ومنطقة جغرافيّة واحدة"، مؤكّدة أنّها "واثقة" من حقيقة أنّ "أي منتج مرتبط بهذه الإصابات قد تمّت إزالته من سلسلة التّوريد".

وكان نحو 75 شخصًا قد أُصيبوا بالمرض، بعد تناول الطّعام في مطاعم تابعة لسلسلة الوجبات السّريعة العملاقة. وجرى إدخال ما لا يقلّ عن 22 منهم إلى المستشفى وتوفّي أحدهم، بحسب بيانات نشرتها "إدارة الغذاء والدّواء الأميركيّة (أف دي إيه- FDA).

وأظهر تحقيق أجرته "اف دي ايه" صلةً محتملةً بين الإصابات بـ"الإشريكيّة القولونيّة"، ونوع من البصل تستخدمه "ماكدونالدز" في تحضير برغر يُسمّى "كوارتر باوندر"، وتتزوّد به من شركة "تايلور فارمز". وبناءً على هذه المعلومات، علّقت السّلسلة العملاقة إلى أجل غير مسمّى، إمدادات البصل من هذا المورّد. كما قرّرت تعليق تقديم شطائر "كوارتر باوندر" في نحو 900 مطعم في كولورادو و11 ولاية أميركيّة أخرىل مدّة أسبوع.