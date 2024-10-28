نداء شرارة تروج لأغنية جديدة تتضمن رسالة قوية

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة الأردنية نداء شرارة، متابعيها عبر صفحتها الرسمية، لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "ودع كل شي".

ونشرت نداء شرارة عبر حسابها الرسمي، برومو الأغنية الجديدة "ودع كل شي"، وتميزت الأغنية بكلماتها ولحنها، خصوصاً أنها تحمل رسالة قوية من خلال الكلمات، لأنها تحث المستمعين على التوديع والتخلي عن الماضي.

"ودع كل شيء" من كلمات وألحان نداء شرارة، توزيع موسيقي خالد مصطفى.

وتفاعل المتابعون مع منشور نداء شرارة، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن حماسهم الكبير لسماع الاغنية، كما تمنوا لنداء النجاح في جميع أعمالها.

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